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Fatih Karagümrük'ten Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planlanan formatında liglerinde şampiyonluğa ulaşan takımların direkt gruplarda yer alması gerektiğini belirtti

Fatih Karagümrük'ten Şampiyonlar Ligi önerisi

Fatih Karagümrük Kulübü İkinci Başkanı Serkan Hurma, çevrim içi gerçekleştirilen ve birçok ülkeden yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri (EPFL) Toplantısı'nda konuştu.

UEFA'nın katılımcı kulüp sayısını 32'den 36'ya çıkararak daha rekabetçi bir Şampiyonlar Ligi sistemi üzerinde çalışmasıyla ilgili Hurma, "Şampiyonlar Ligi'nde kulüp sayısının 36'ya çıkması, UEFA için daha fazla ülkeden daha fazla şampiyonu ödüllendirmek için çok eşsiz bir fırsat. Daha düşük sıralamaya sahip ülkelerin şampiyonlarının doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalifiye olması gerektiğine inanıyorum. UEFA, spor başarısına öncelik vermeli ve daha fazla ülkeden daha fazla şampiyon kabul ederek kapsayıcı ve davetkar olmalıdır. UEFA, aynı ligden beşinci veya altıncı takımı kabul etmek yerine Süper Lig gibi başka bir ligin gerçek şampiyonuna izin verirse, rekabetin pazarlama gücünü ve çekiciliğini büyük ölçüde artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 80 milyonun üzerinde nüfusa sahip olduğunu ve Avrupa'nın en büyük medya pazarlarından biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Serkan Hurma, "Bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında milli etkinlik etkisi olur. Ülkenizden bir takım bir yarışmanın parçası olduğunda, tabii ki rekabetle daha çok ilgilenirsiniz. Böylece takımlara düzenli erişim sağlanacak ve bu da yerel medya şirketlerini rekabete yatırım yapmaya teşvik edecek. Bu durum, Şampiyonlar Ligi'nin değerine katkı sağlayacaktır. Takımlar lige daha düzenli erişime sahip olduğundan, daha fazla para kazanacak ve daha güçlü hale gelecektir. Onlar güçlendikçe, Şampiyonlar Ligi'nin çeşitliliği ve kalitesi artacaktır. Yerel ligler için daha fazla ülkeye doğrudan erişimin hayati önem taşıdığına ve onları dahil etmenin Şampiyonlar Ligi'ne büyük fayda sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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