Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu ve 4 puanda kaldı. Fatih Terim maç sonrasında sert açıklamalar yaparken olaylı derbiyle ilgili de konuştu. Terim, Fenerbahçe'nin derbiye ilişkin olarak yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Terim, "Maalesef bir de kayırılma meselesi var. Deklerasyonda bir kayırılma kelimesi geçiyor. Ben hayatımda hiç kayırılmadım. Daha doğrusu hiçbir zaman 'kayırılan' tabakadan olmadım. Hayatım boyunca çalıştım, didindim, uğraştım. Hata yapmadım mı? Yaptım. Gerektiğinde de özür diledim." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasındaki 'sokak kabadayısı' ifadelerini de yorumlayan Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı... Üste çıkmak için had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor, umarım yanılmıyorumdur." dedi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASINDA NE DENMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin derbinin ardından resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "sokak kabadayısı" ifadeleri kullanılmış ve şahıslara imtiyaz tanındığı vurgusu yapılmıştı.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Türk sporunun ve futbolunun tüm paydaşları olarak, ancak; ortak ilke ve değerlerimiz noktalarında, hep birlikte, tüm kulüplerimizi ve değerlerimizi kapsayan, hiçbir kurum ve şahısa ayrı bir imtiyaz tanımayarak, hakkaniyetli ve adaletli bir yaklaşımı benimsediğimiz takdirde ülkemize ve sporumuza yakışan daha güzel günlere gidebileceğimize inanıyoruz."

"Herhangi bir müsabakada, bir teknik direktör veya yardımcısının, maç esnasında spor ruhundan uzak adeta bir sokak kabadayısı edasıyla hareket etmesine rağmen hakemin bir değil birden çok defa yapacağı ikazlar ve sonunda alacağı kararlar bu kişilere dün akşam maalesef uygulanamamıştır. Bu imtiyazlı kişilere gerekli yaptırımların uygulanamaması sonucunda da, rakip teknik direktörün ve yardımcılarının ihlalleri maçla sınırlı kalmamış, maç sonunda yayıncı kuruluş görüntülerinde de açıkça sabit olduğu üzere, rakip teknik direktör, futbolcumuz Soldado'nun kolunu sıkıp tehditler savurmuş, yardımcısı ise birçok futbolcumuza sırayla saldırma girişiminde bulunmuştur. Tüm bu olaylar, yayıncı kuruluşun görüntülerinde de çok açıkça görülmektedir. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, maç sonunda da hakemlerin kararları üzerinden olmayan bir mağduriyet yaratma çabaları da tüm kamuoyunun malumudur" ifadelerine yer verilmişti.

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