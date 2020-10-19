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Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken Fatih Terim, maaşlarında yüzde 15'lik kesintiye gidilen Belhanda ve Feghouli'nin 11'de çıkmamasıyla ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı kararının taktiksel bir seçim olduğunu belirtti

Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli açıklaması

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galasaray'da Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'nın sahaya ilk 11'de çıkmaması gündem olmuştu. Maaşlarında indirime gitmeyi kabul etmemelerine rağmen yüzde 15 eksik ödeme yapıldığı resmen açıklanan iki futbolcuyla ilgili Fatih Terim de basın toplantısında açıklama yaptı.

İki futbolcunun da ilk 11’de oynamamasının teknik bir karar olduğunu ifade eden Terim, "Başkanımızın ifadesi doğrudur. İki oyuncumuzun için idari ve ekonomik cezaları kulübümüz verir. Teknik ceza olursa ben veririm. Böyle bir ceza yok. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Maçlar oynadılar, daha evvelki maçlara da baktığınızda zaman zaman onları dinlerdik. Onunla ilgisi yok. O işlere ben pek müdahil olmam. Bu sadece teknik bir karardı" diyerek sözlerini tamamladı.

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