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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı! - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı!

        Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo'yla buluştu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 14.12.2024 - 21:18
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        Fatih Terim'den Melo paylaşımı!
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        Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'ye gelen ve kendisini ziyaret eden Felipe Melo'yla ilgili paylaşımda bulundu.

        71 yaşındaki futbol adamı Sambacı isim için, "Felipe ile 2011 yılında teknik direktör ve futbolcu olarak başlayan ilişkimizin mesafesi, o günden bu yana sadece bir telefon. Dünyanın neresinde olursak olalım, bir baba ve oğul gibi hep birbirimizin yanındayız; çünkü kalbi birlikte atan insanlar için mesafelerin önemi yoktur. Ziyaretinden dolayı çok mutlu oldum, teşekkür ederim oğlum." ifadelerini kullandı.

        Felipe Melo, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 8 kupa kazandı.

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