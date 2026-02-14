Canlı
        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım!

        Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 72 yaşındaki teknik direktör, "Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak" ifadeleriyle bir video paylaştı.

        Giriş: 14.02.2026 - 15:42 Güncelleme: 14.02.2026 - 15:42
        1

        72 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından, "Hani derler ya, çok yakında" notuyla bir video paylaştı.

        2

        Deneyimli çalıştırıcı paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

        3

        "GELECEĞE BİR MİRAS BIRAKMAK"

        Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır.

        4

        "BİRÇOK ŞEYİ HATIRLATACAĞIM"

        Bazen hatırlatmak gerekiyor, unutuluyor. Burada da birçok şeyi hatırlatacağım bazı kimselere. Buradan her şeye hazırlıklı olun. Büyük devrimler gürültüyle gelmez, süreklilikle gelir.

        5

        Fatih Terim'in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

        6
