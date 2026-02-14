Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım!

"GELECEĞE BİR MİRAS BIRAKMAK"

Ben bu oyunun, futbolun içinde sahada oldum, kulübede oldum. Kriz anında oldum, zaferi de gördüm, yenilgiyi de yaşadım. Buradaki mottom yeni nesile pusula olmak. Geleceğe de bir miras bırakmak... Lider güçlü gözükme değil, güçlü olmaktır.