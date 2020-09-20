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Fatih Terim'den Marcao cevabı: "Yardımım olacaksa ben de giderim"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi. Terim, "Marcao ayrılacak mı" sorusuna "Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim" diyerek cevap verdi

Fatih Terim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Terim, "Marcao ayrılacak mı" sorusuna şöyle cevap verdi.

"Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım."

"HAKEMİ TEBRİK EDERİM"

Terim'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti.

TAKIMIN PERFORMANSI

Keşke hepsinden tek tek bahsedebilsem ama zaman yetmez. Bütün oyuncularıma özverileri için teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Taraftarlarımız, Galatasaray'ı özledi. Bu güzel oyunu da özledi. Oram buram ağrıyor diye bir gün bile bahane bulmayan bir takım oyuncusu Marcao. Başkanımız ve yönetimimiz öyle uygun görürse öyle davranılır. Yenisini buluruz, başkasını buluruz, var. Alıştık, geldiğimizden beri cezadayız zaten.

İlk 35-40 dakika gayet iyiydik, son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Rakibin 4-4-2'ye dönmesiyle bocalama oldu. Oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettik, işler o noktada iyiye gitmeye başladı."

BASIN TOPLANTISI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

"HAKEM ÇOK İYİ BİR MAÇ YÖNETTİ"

İyi giden bir Galatasaray olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Terim, “İyi başladık, açıkçası zorlu bir haftaydı. Zorlu haftaya daha girdik. İlk ayağını geçtik. Bugün oyundan çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun her anında televizyon başındaki hiçbir Galatasaraylı kaybetme hissini yaşamadı. Bu keyif veren oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu oyunu Galatasaraylıların özlediğini biliyorum. Onların mutlu olduğunu görür gibiyim. Bundan zevk alıyorum. Her maçımız birbirinden zor olacak. Biz üzerine koyarak gideceğiz diye düşünüyorum. O inancı yakaladık diye düşünüyorum. Oyuncularımız tamamen ne istediğimizi neredeyse ezberler hale geldi. O yüzden bugün daha farklı da olabilir. Zevkli bir maç oldu. Bunun böyle olmasında en büyük etken de az düdük çalan hakem. Hakeme de buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç yönetti” şeklinde konuştu.

"KAFANIZDAKİYLE GÖNLÜNÜZDEKİ GERÇEKLER AYNI OLMUYOR"

Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini de vurgulayan Fatih Terim, “Geçen sene daha da kötüsü vardı, sanki genç takımla gittik kampa. Bu sene kampımızı Florya’da yaptık. Akşamları kendi evlerine gönderdik çok da rahat ettik. Fizik kalitelerini belli noktalaya çektik. Oynama düzenimizi anlatırken de idmanlarda hep beraber olmak önemliydi. Geçen sene 11-12 kişi yoktu. Her maç zorlu. Hajduk’un ardından Fenerbahçe ile oynayacağız. Her zaman kafanızdakiyle gönlünüzdeki gerçekler aynı olmuyor, uğraşıyoruz. Olursa bazı düşüncelerimiz iyi olur. Çünkü her kulüp sıkıntılı, Türkiye’de ekonomik sıkıntıda olmayan kulüp yok. Böyle bakınca karalar bağlayacak halim yok. Ne varsa onları en iyi şekilde hazırlamak benim görevim. 1 ve 2 numaralarımız gayet iyi gidiyor. Bazı oyuncularımız hazır olacak. 5-6 aydır Babel yok, Diagne 11 aydır oynamıyor. Onları da yavaş yavaş hazırlıyoruz. Burayı kayıpsız geçersek daha da iyi seviyeye geliriz fizik olarak. Alamadık belki istediklerimizi ama herkesin uğraştığın görüyorum. Kendi içimizde onları konuşuyoruz. Bu tip konuları kamuoyuyla paylaşmadan yana değilim. Bir sıkıntı varsa kendi içimizde çözeriz. Biz bu yarışın en önemli takipçilerinden biriyiz” şeklinde konuştu.

"GELİŞLER-GİDİŞLER OLABİLİR"

Takımdan gidecek ve yeni katılacak oyuncuların olabileceğini de dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz. Televizyon başında Fatih Terim’in takımını görmek isteyen Galatasaraylıların mutluluğunu görüyorum yavaş yavaş. Muhakkak hatalar var, tam hazır da değiliz ama sezon başına bakacak olursak bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklerde Galatasaray’ın hanesine iyi şeyleri yazabiliriz. Ocak’ta tekrar bir hamle şansımız var. Ayrıca daha net 10 günümüz var. Ne olur, ne biter bilmiyorum. Ama futbolun dinamizmi içinde her şeyin olacağı gerçeğini unutmamak lazım. Gelişler, gidişler olabilir. Olmadı mevcut kadroyla en azından Ocak’a kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

"BU SEZON BASKILARIMIZI BİRAZ DAHA ÖNCE YAPMAYA BAŞLADIK"

Taylan Antalyalı ve Belhanda’nın performansları hakkında gelen bir soruyu Terim, şöyle cevaplandırdı:

“3’te 3 yaptık. İyi de oynuyoruz. Daha çok pozisyonlar buluyoruz. İlk Antep maçından başlayarak Neftçi ve Başakşehir maçlarında belki 8 gol attık ama 2 misli de olabilirdi. Fazla pozisyona girmek beni çok mutlu ediyor. Keyif veren futbol benim tarzım oldu hep. Bu sezon baskılarımızı biraz daha önce yapmaya başladık. Bundan memnunum. Pas yüzdesini belki azalttık ama dikine oynamayı daha fazla kullanır olduk. Bundan memnunum. Taylan uzun zamandır 6-8 numara oynuyor gibi oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Her geçen gün daha da aşama yapacak. Sahanın içinde bazen gezdiriyorum da onu. Belhanda da bugün iyi mücadele etti. Onun zaten daha önce de goller atması lazım o yeteneğine göre. Şutu az kullanıyor ama bugün söyleye söyleye şutu attırdık.”

Fatih Terim, önümüzdeki hafta sahalarına oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle alakalı da, “Futboldaki istatistikler maalesef hiç bitmiyor. İnşallah bu galibiyet serimizi önce perşembe günü, hafta sonu da Ali Sami Yen’de sürdürürüz” dedi.

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