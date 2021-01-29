Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamaları şöyle:

"Transferde birçok şey olabilir, olmalı da. Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum. Herhangi bir oyuncuyu istersek, önceliği Galatasaray değilse zaten dokunmayız. Para her şey değil. Önemli olan değerler"

"Galatasaray gibi davranalım, bundan mutlu olurum. Yaptığımız plan ve projede bazı şeylere ihtiyacımız olduğunu zaten söylemiştik. Bir - iki oyuncuyu daha açıklayabilir yönetimimiz"

"İrfan Can düzgün duruyor. Onun da bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Hm iyi oyuncu hem istediğimiz oyuncu. Beraberce istenen bir durumdayız. İnşallah Galatasaraylı olur. Olursa çok mutlu olurum. Bakalım pazartesine kadar neler olacak."

"Onyekuru'yu kiralıyoruz. Müthiş oynuyor. Geri gidiyor, bir şey oynamıyor. Bu sefer Onyekuru'yu tamamen aldık. Onyekuru'daki ısrarım açık ve net. Oyun içindeki etkinliğini, önemli bir silah olduğunu hep gösterdi, gösterecek. Daha evvel ısrarcı olmamın nedeni buydu. Keşke daha önce alıp oynatabilseydik"

"Bazı kırılma noktaları var ve koca Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey para ve ilişki değildir. Galatasaray, karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah"