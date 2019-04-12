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Sezon başından beri organize atak yapmakta güçlük çeken rakibinin ilk dakikadan itibaren taraftar desteğini de arkasına alarak saldıracağını öngören tecrübeli çalıştırıcı, bunu engellemek için de öğrencilerinden devamlı top alışverişinde bulunmalarını istiyor.