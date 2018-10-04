Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı.

Mağlubiyetlerin hoşuna gitmediğini dile getiren Terim, "Bu akşam Porto deplasmanında 'helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadık. Beni sevindiren şey, Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım vardı sahada. Sadece bunu söyleyebilirim. Onun dışında hoşuma gitmedi. Mağlubiyetler benim hoşuma gitmez. Hele hele böyle mağlubiyetler." dedi.

Serdar Aziz ile Maxi Pereira arasında yaşanan ve Galatasaraylıların penaltı beklediği pozisyonun sorulması üzerine konuşan Terim, "Serdar Aziz'in pozisyonuna herkes penaltı diyor. Hakem Oliver'ın Juventus - Real Madrid maçındaki penaltısından sonra biraz daha dikkatli ve seçici olduğunu düşünüyorum. Olmayan bir penaltı vermişti ve Şampiyonlar Ligi'nin kaderini değiştirmişti." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ