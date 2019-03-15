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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Fatih Ürek, nazara çok inandığını söyleyerek uzun yıllardır koluna nazarlık takarak sahneye çıktığını açıkladı. Gece hayatı hakkında da yorumda bulunan şarkıcı, "Gece hayatının tadı kalmadı. Bitirdiler eğlence hayatını. Eskiden insanlar gerçekten eğlenirdi. Yeni jenerasyon eğlenmeyi de bilmiyor" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.