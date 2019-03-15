Fatih Ürek: Gece hayatının tadı kalmadı

Giriş: 15.03.2019 - 10:39 | Güncelleme:  

Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gece Esentepe’de Necati Şekergümüş ve Ömer Tanrısarıkaya’nın sahibi olduğu mekanda sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ürek, "Doğum günümü bu mekanda sizlerle beraber kutlayacağız" dedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Fatih Ürek, nazara çok inandığını söyleyerek uzun yıllardır koluna nazarlık takarak sahneye çıktığını açıkladı. Gece hayatı hakkında da yorumda bulunan şarkıcı, "Gece hayatının tadı kalmadı. Bitirdiler eğlence hayatını. Eskiden insanlar gerçekten eğlenirdi. Yeni jenerasyon eğlenmeyi de bilmiyor" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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