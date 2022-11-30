"EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK"

Öte yandan Ece Dağıstanlı, geçtiğimiz yıl Fazıl Say ile evliliğine ilişkin "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Eşine katıldığını belirten Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu.



Ünlü çiftin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.