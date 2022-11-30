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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık

Fazıl Say, üç yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Ece Dağıstan ile boşandı. Duygularını "Çok üzgünüm" sözleriyle dile getiren ünlü piyanist, "Eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık" dedi

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  • Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık - Günün magazin haberleri

    Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde evlenmişti. Say ile Dağıstan, bir süre sonra evliliklerinde yaşadıkları krizi atlatamayarak boşanma kararı almıştı. Fazıl Say ile Dağıstan, bugün görülen boşanma davası sonucu boşandı.
  • Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık - Günün magazin haberleri

    Dava sonrası eski eşiyle mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söyledi; çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

    Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde.

    İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...
    Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.
    Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle...
  • Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık - Günün magazin haberleri

    "EVLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEDİK"

    Öte yandan Ece Dağıstanlı, geçtiğimiz yıl Fazıl Say ile evliliğine ilişkin "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hala sırt çantamızla gelip gidiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

    Eşine katıldığını belirten Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" diye konuşmuştu.

    Ünlü çiftin bu açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.
  • Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık - Günün magazin haberleri

    Tepkilere yanıt veren Ece Dağıstan, 'İşte o çanta' başlıklı bir mesaj yayınlamıştı. Dağıstan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

    Köşe yazarları, psikologlar, sabah programları ve hatta sosyal medya bunu tartışıyormuş... Ayrı evlerde evlilik, evlilik sayılır mıymış? Madem ayrı ev niye berabermişiz? Evlilik kurumu özgürlüğü kaldırmazmış! Kadın diyor ki; 'Eve kamera yerleştiririm, temizlikçi hanımı yollarım kontrole' vs... Astrolog bilmem ne hanım 'Fazıl oğlak burcudur, o istemiştir' diyor. Bana da 'Yengeç burcu' uygun bulunuyor.
  • Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık - Günün magazin haberleri

    'KONU ANLAŞILMAMIŞ'

    Dedikodu programı yapan 3 evlilik, sayısız ilişki yaşamış ama hala 'Kadın bunu kabul etmek zorunda kalmıştır' diyen tiplerden kurduğumuz bu beklentisiz sevgi ilişkisini anlamalarını beklemiyoruz. Konu hiç anlaşılmamış. Anlamaya mesaisi yok kimsenin ama gevezeliğe var. Ben 17 yaşından beri yurtdışı, yurtiçi kendi düzeninde tek başına yaşayan biriyim. Evlenmek de hiçbir zaman ana hedefim olmadı, keza 43 yaşında evlendim. Benim amacım her zaman kendi huzur ve mutluluk formülümü bulmak oldu. Bizim '2' evimiz var doğru ama bu ayrı yaşamlar sürmek değil. Kimse birbirinin üstüne çökmedi bizim ilişkimizde sadece ama biz her günümüzü gecemizi çoğunlukla iki ev arasında geçiriyoruz. Ve doğrudur ki; sırt çantamızla gidip, geliyoruz... Bu zahmetli mi? Evet bazen ama değer mi? Hem de nasıl... Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar ama bilsinler ki; bu hayat bize çok yakışıyor. Bu arada burcum 'koç...'
  • Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı boşandı: El ele girdik, el ele çıktık - Günün magazin haberleri

    "GÜNDE 2 KEZ SEVİŞİYORUZ" DEMİŞTİ

    Fazıl Say da evlilikleriyle ilgili gelen eleştirilere sosyal medyada yanıt vermişti.

    Ünlü piyanist, "2 ev var demek günde 2 kere sevişiyoruz demek. Bir o evde bir bu evde. Adamların 10'a kadar sayamadığını kabullenmiştik de bunlar 2'ye kadar sayamıyorlar" demişti.

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