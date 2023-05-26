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FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

Yeni yayınlanan FBI belgelerine göre Kraliçe II. Elizabeth, 1983 yılında ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında bir suikast tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kraliçe'nin geçen yılki ölümünün ardından ABD'ye yaptığı seyahatlerle ilgili bir dizi dosyayı kamuoyuyla paylaştı. 102 sayfalık dosya, ABD medya kuruluşları tarafından yapılan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebinin ardından Pazartesi günü FBI'ın bilgi sitesi Vault'a yüklendi.
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    Belgeler, ziyaretleri sırasında hükümdarın güvenliğini sağlamaya yardımcı olan FBI'ın IRA tehditlerinden endişelendiğini ortaya koydu.
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    Dosyaya göre, San Francisco'daki bir İrlanda barına sık sık giden bir polis memuru, mekanda tanıştığı bir adamdan gelen telefonla ilgili federal ajanları uyardı. Memur, adamın kendisine 'Kuzey İrlanda'da plastik mermiyle öldürülen' kızının intikamını almak istediğini söylediğini belirtti.
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    Tehdidin 4 Şubat 1983 tarihinde, Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in California ziyaretinden yaklaşık bir ay önce geldiği ifade edildi. 
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    Belgede "Kraliçe Elizabeth'e zarar vermeye çalışacaktı ve bunu ya Golden Gate Köprüsü'nden Kraliyet Yatı Britannia geçerken üzerine bir cisim atarak yapacaktı. Bu olmazsa da Kraliçe Elizabeth Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğinde onu öldürmeye çalışacaktı" deniliyor.
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    Tehdide karşılık olarak Gizli Servis'in "yat yaklaşırken Golden Gate Köprüsü üzerindeki yürüyüş yollarını kapatmayı" planladığı ifade edilirken, Yosemite'de ne gibi önlemler alındığı belli değil belirtilmedi.
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    FBI tarafından tutuklamalara ilişkin herhangi bir ayrıntı ise yayınlanmadı.
  • FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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