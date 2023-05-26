FBI'dan Kraliçe II. Elizabeth'e suikast raporu

Belgede "Kraliçe Elizabeth'e zarar vermeye çalışacaktı ve bunu ya Golden Gate Köprüsü'nden Kraliyet Yatı Britannia geçerken üzerine bir cisim atarak yapacaktı. Bu olmazsa da Kraliçe Elizabeth Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiğinde onu öldürmeye çalışacaktı" deniliyor.