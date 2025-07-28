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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay indirim olur mu, piyasalarda beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

        Temmuz faiz kararı için gözler Fed'den gelecek açıklamalara döndü. Bu hafta Fed'in faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, bankanın tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini gözlemlemeye devam edeceğini ve faiz oranlarında değişikliğe gitmemesinin beklendiğini ifade etti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, konu hakkında son gelişmeler neler, piyasalarda beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:33
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        Fed faiz kararına geri sayım başlarken, piyasalar Bankanın vereceği karara odaklandı. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörülerinin gücünü koruduğuna dikkati çekti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.

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        2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

        Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

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        FED 2025 TEMMUZ FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in önümüzdeki hafta faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın politika faizinde yıl sonuna kadar 50 baz puan indirime gideceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.

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        POWELL VE TRUMP ARASINDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

        Başkan Trump'ın göreve başlamasından bu yana ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faizleri indirme konusunda baskı yapması Bankanın enflasyonla mücadelede gereken hamleleri yapamayacağına ilişkin endişelerin devam etmesine neden oluyor.

        Bu durum Fed'in bağımsızlığına ilişkin belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor. Bu belirsizliklere bir de Trump'ın tarifeleri eklenince enflasyonist baskıların daha da artabileceğine yönelik endişeler tetikleniyor.

        ABD basınında Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını söylediği yönünde haberler yer alırken, Trump ise Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirdi.

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        ABD HAZİNE BAKANI DA TARTIŞMALARA KATILDI

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini kaydetti. Bessent, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNBC'ye verdiği röportajda, Fed'in incelenmesi çağrısında bulunduğunu anımsattı.

        Fed'in para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Bessent, "Fed'in görev alanının giderek genişlemesi ve kurumsal yapısının büyümesi, bankayı para politikası misyonunun bağımsızlığını tehlikeye atabilecek alanlara sürüklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bessent, Fed'in bağımsızlığının ABD ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve istikrarının temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

        Ancak bu özerkliğin, Fed'in temel misyonunun ötesindeki alanlara yönelmesiyle tehdit altına girdiğini savunan Bessent, "Bu durum, Fed'in para politikası konusundaki değerli bağımsızlığına gereksiz yere gölge düşüren haklı eleştirilere neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

        Bessent, Fed'in bina yenileme projesinin hukuki dayanağı hakkında bir bilgisi veya görüşü olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Ancak, yıllık 100 milyar dolardan fazla işletme zararı açıklayan bir kurumun böyle bir projeye girişme kararının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Fed, para politikası çerçevesini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Fed yönetiminin aynı şekilde, kurumun tüm görev alanlarını içeren kapsamlı bir kurumsal inceleme yapmasını, bu incelemeyi yayımlamasını ve çıkan sonuçlara göre harekete geçmesini tavsiye ederim. Bu adım, Fed'in Amerikan halkı nezdindeki güvenilirliğini artırarak, ülkenin para politikasını yönlendirme konusundaki temel misyonunu daha da güçlendirecektir."

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        TRUMP İNDİRİM ÇAĞRISINA DEVAM EDİYOR

        Trump, Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu ifade etti. Trump, Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını belirterek, "Ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

        Bazı Cumhuriyetçilerle "Powell'ı kovma konsepti" hakkında konuştuğuna işaret eden Trump, "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu, neredeyse hepsinden "Powell'ı kovması gerektiği" yanıtını aldığını aktardı.

        Analistler, böyle bir hamlenin piyasaların istediği düşük faiz oranlarına ulaşmasına yardımcı olabileceğine ancak Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmak için gereken hamleleri yapamayacağı riskini de beraberinde getirebileceğini söyledi.

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