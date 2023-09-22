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        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Alagöz Holding - Emlak Konut: 98-52 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Alagöz Holding - Emlak Konut: 98-52 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Emlak Konut'u 98-52 yenerek 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:16 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:17
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        Fenerbahçe 3'te 3 yaptı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü hafta açılış maçında Emlak Konut'u ağırlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, mücadeleden 98-52 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki üçüncü maçını da kazanırken, Emlak Konut ise üçüncü haftada ikinci yenilgisini yaşadı.

        Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

        Hakemler: Yener Yılmaz, Furkan Keseratar, Ömer Sarı

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Tilbe Şenyürek 19, Sevgi Uzun 10, Şerife Alperi Onar 20, Meesseman 27, Merve Aydın 6, Laksa 11, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

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        Emlak Konut: Wiese 14, Gizem Başaran Turan 14, Sehernaz Çidal 5, Zeynep Şevval Gül 5, Berfin Sertoğlu 4, Gizem Mürüvet Uca 8, Eda Balkan 2, Ceren Akpınar, Feray Laiç

        1. Periyot: 24-13

        Devre: 57-25

        3. Periyot: 79-40

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