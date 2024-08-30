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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:01
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        1

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek. Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

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        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 17. MAÇ

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

        3

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

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        EN FARKLI GALİBİYETLER

        İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı. Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

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        FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

        Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı. Alanyaspor, 2021-22 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti. Bu arada rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 16 gol gönderirken, kalesinde 5 gol gördü. İki takım arasında oynanan son maç geçen sezon yine Kadıköy'de 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

        6

        MUHTEMEL 11

        Livakovic

        7

        Mert Müldür

        8

        Djiku

        9

        Çağlar

        10

        Oosterwolde

        11

        İsmail

        12

        Fred

        13

        Tadic

        14

        Szymanski

        15

        Saint-Maximin

        16

        Dzeko

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