Fenerbahçe ve Altınordu arasında Barış ve Berke transferiyle başlayan alışverişin sarı-lacivertlilerin İzmir ekibini satın alarak süreceği iddiası dün gece gündem oldu. Konuyla ilgili Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan net bir açıklama geldi. Özkan'ın Altınordu resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"2,5 ay önce Barış ve Berke’nin transferleri için bir araya geldiğimiz sayın Comolli, bu transferlerin görüşmesi bittikten sonra, başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptı..

Fenerbahçe’nin transfer edeceği genç oyuncuları pişirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu’nun ilk 11’nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi..

Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik.."

Sportif direktör Damien Comolli, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, bir takım satın almayı düşündüklerini ifade etmişti. Bunun ardından Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, bu kulübün Altınordu olduğunu öne sürdü. Bu iddia dün gece sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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