Fenerbahçe, Amara Diouf transferini bitiriyor!
Fenerbahçe'nin Senegal'in genç yeteneklerinden Amara Diouf ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 18 yaşındaki oyuncunun 2030'a kadar sözleşme imzaladığı öne sürüldü.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:19 Güncelleme:
Fenerbahçe’nin, Senegal futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Amara Diouf ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Africafoot’ta yer alan habere göre, uzun süren sakatlık döneminin ardından Generation Foot’ta antrenmanlara yeniden başlayan 18 yaşındaki oyuncunun, bu yaz sarı-lacivertli kulübe katılması bekleniyor.
Fenerbahçe’nin genç futbolcuyla 2030 yılına kadar anlaşma sağladığı iddia edildi.
Senegal’in 2023 yılında kazandığı U17 Afrika Uluslar Kupası’nda 5 gol atan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Amara Diouf, ülkesinde"geleceğin Sadio Mane’si" olarak görülüyor.
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