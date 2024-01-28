Fenerbahçe, Ankaragücü’ne karşı son 6 maçı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder’in golleriyle 3 puana uzandı. Bu sezonun ilk yarısında rakibini Ankara’da 1-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi 6 maça taşıdı. Rakibine bu süreçte puan kaybetmeyen Kanarya, Şubat 1993 - Ekim 1996 tarihleri arasında elde ettiği 8 maçlık serinin ardından en uzun seriyi yakaladı.

Başkent ekibi, Fenerbahçe’yi son olarak Şubat 2020’de sahasında 2-1 mağlup etti.