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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

        Süper Lig heyecanı 3. hafta maçları ile devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçının ertelenmesine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?" Sorusunu gündeme getirdi. İşte Fenerbahçe Başakşehir maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 23:47 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:47
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        Fenerbahçe Başakşehir maçında heyancanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Avrupa kupalarında mücadele veren Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. hafta oynayacağı maçlara ilişkin önemli bir açıklama geldi. Peki, "Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?" İşte Fenerbahçe Başakşehir maçı tarihi ve saatine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçının ertelendiğini duyurdu.

        Söz konusu maç, Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi ancak resmi tarih henüz açıklanmadı.

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        SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR ERTELENDİ?

        Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe Başakşehir maçının yanı sıra İstanbulspor Galatasaray ve Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmları da ileri bir tarihe ertelendi.

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        SÜPER LİG'DE 3. HAFTA PROGRAMI

        Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0

        Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1

        Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3

        EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

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        27 Ağustos Pazar:

        VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1

        Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1

        Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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