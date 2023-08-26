Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? FB Başakşehir maçı tarihi bu hafta var mı, yok mu? - Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe Başakşehir maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? FB Başakşehir maçı tarihi bu hafta var mı, yok mu? - Fenerbahçe Haberleri

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Fenerbahçe Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 3. haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Başakşehir mücadelesinin ne zaman oynanacağı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir açıklama yaptı. İşte, detaylar...