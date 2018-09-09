Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu FB TV'de ikinci kez camiaya seslenecek. Başkan Koç'un söz konusu programda yapacağı konuşmada hangi konulara açıklık getireceği de belli oldu
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Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz'da FB TV'de katıldığı 'Camiaya Sesleniş' programının bir benzerini salı günü yine yapacak.
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Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin patronu, burada hem muhabirlerin sorularını yanıtlayacak hem de taraftarın merak ettiği konulara açıklık getirecek.
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Ali Koç'un yapmaya hazırlandığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Kanarya'nın 1 numarası, öncelikli olarak idari kadrodaki değişiklikleri ve yeni planları, projeleri açıklayacak.
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11 transfer yaparak futbol takımı kadrosunda da büyük bir revizyona giden Koç'un, transfer politikasını da değerlendireceği öğrenildi.
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COCU'YLA DEVAM...
Teknik direktör Phillip Cocu'nun arkasında olan Başkan Ali Koç konuşmasında, Hollandalı teknik adamla yola devam edeceklerini de duyuracak.
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Futbolun yanı sıra kulüp içerisinde ciddi değişimlere imza atan Sarı-Lacivertliler'in patronu, amatör branşlarda izleyecekleri yol haritasını ve yıllardır konuşulan 'Fenerbahçe Üniversitesi' hakkında da açıklamalarda bulunacak.
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İDARİ KADRODA NE DEĞİŞTİ?
Aziz Yıldırım'ın ardından 3 Haziran'da Kanarya'da başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, büyük değişikliklere gitti.
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Yönetim tamamen değişirken, Yıldırım döneminde Fenerbahçe'de futbolun başındaki isim Hasan Çetinkaya görevinden alındı.
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Daha sonra teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Futbolun başına Fransız Sportif Direktör Damien Comolli getirildi. Takım ise Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'ya emanet edildi.
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KİMLER GELDİ KİMLER GİTTİ?
Geçen sezon Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao takımdan ayrıldı, kasaya 25 milyon Euro girdi.
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Bunun yanı sıra kiralık olan Luis Neto ve Vincent Janssen takımlarına döndü. Salih Uçan ise Empoli'ye kiralandı.
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Kadroya ise tam 11 takviye yapıldı. İşte o isimler: Harun Tekin, Berke Özer, Reyes, Jailson, Tolga Ciğerci, Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı, Ayew, Frey ve Slimani.
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