MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Aksiharspor'u Afyonkarahisar'da ağırlıyor. Ankara'daki Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle maç, Afyonkarahisar'daki Zafer Stadı'nda oynanırken Ankaragücü'nde Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz katıldığı radyo programında stada dair açıklamalar yaptı. "Maçlarımızı Ankara’da oynamak isterdik ama planlamalar yanlış yapıldı. Stadın yıkımı ertelenebilir. Osmanlıspor’un maçlarını oynadığı yere baktığında zemin kötü ve orası olmaz. Bursaspor ile görüştük, onlar da saha zemininin bakımda olduğunu ifade ettiler ve orası da olmadı." ifadelerini kullanan Yılmaz, Ali Koç'un yaptığı teklifi de açıkladı.

"ALİ KOÇ, 'BUYRUN BİZİM STADIMIZDA OYNAYIN' DEDİ"

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da, 'Buyurun bizim stadımızda maçlarınızı oynayabilirsiniz' dedi. Orası da uzak olduğu için mecburen geri çevirmek zorunda kaldık."

İSMAİL KARTAL'DAN TEŞEKKÜR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal da Akhisarspor maçı öncesinde kısa bir açıklama yaptı. Kartal, “Ali Koç’un stadı bize vermesine rağmen biz çok geç kaldık. Kendisine bu yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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