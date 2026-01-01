Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında!
EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 19. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.
Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.