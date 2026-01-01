Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında!

        EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 12:12 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe Beko, Baskonia deplasmanında!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 19. haftasında yarın İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

        Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli takım, oynadığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, ligde 6. sırada bulunuyor.

        Ligde 18 maçta 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Baskonia ise averajla 15. sırada yer alıyor.

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak bir başka İspanya temsilcisi olan Barcelona'yı 72-71 mağlup etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        Sivas Kayseri karayolu yoğun tipi nedeniyle kapandı, araçlar yolda kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        İstanbul'dan kar manzaraları
        İstanbul'dan kar manzaraları
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri