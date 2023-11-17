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        Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp

        THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya Sırbistan'da 78-73 mağlup olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da oynadığı son 3 maçı kaybetti. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 maçta 4 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:06
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        Fenerbahçe Beko, Belgrad'da kayıp
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        THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya Sırbistan'da 78-73 mağlup olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da oynadığı son 3 maçı kaybetti.

        Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda Maccabi Playtika karşısında ilk yarıyı 8 sayı farkla (46-38) önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda etkisiz kaldı ve sahadan mağlup ayrıldı.

        Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde dördüncü kez mağlup oldu.

        BELGRAD'DAKİ ÜÇ MAÇI DA KAYBETTİ

        THY Avrupa Ligi'nin ilk 6 haftalık periyodunda yalnızca Valencia deplasmanında mağlup olup 5 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, son 3 karşılaşmasını ise Belgrad'da oynadı. Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu 3 maçta da rakiplerine yenildi.

        Eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in yönettiği Partizan karşısında 3 periyodu önde tamamlayan başantrenör Dimitris Itoudis'in öğrencileri, son periyotta etkisiz kaldı ve müsabakayı 85-84 kaybetti.

        Partizan'ın ardından Sırbistan'ın bir diğer temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da en az sayı ürettiği mücadeleyi oynadı ve karşılaşmadan 31 sayı farkla 87-56 mağlup ayrıldı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Maccabi Playtika maçını da Belgrad'da oynayan Fenerbahçe Beko, aynı şehirde çıktığı üst üste üçüncü maçta da taraftarlarını üzdü.

        Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 yenilginin son üçüne Belgrad'daki maçlarda engel olamadı.

        EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 maçta 4 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda yaşadı.

        Valencia, Bayern Münih, Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika'yla dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenen sarı-lacivertliler, evinde oynadığı 4 maçta ise rakiplerine şans tanımadı.

        Sezona iç sahadaki EA7 Emporio Armani galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, evinde oynadığı diğer maçlarda Panathinaikos, ASVEL ve Olympiakos'u yenmeyi başardı.

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