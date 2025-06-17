Fenerbahçe Beko: 94 - Beşiktaş Fibabanka: 76 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabaka, 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşmaya Beşiktaş Fibabanka, pota altını iyi kullanarak başladı. Serbest atış çizgisinden skor bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13-12 önde geçti. Sarı-lacivertli takım, McCollum'un kazandırdığı sayılarla 6. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 18-12. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, özellikle boyalı alandan etkili olduğu ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçe Beko, Birch'ün peş peşe kaydettiği sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23. Çabuk toparlanan Beşiktaş, 6. dakikada farkı 5'e indirmesine rağmen periyodun son bölümünü iyi oynayan ve farkı açan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-34 üstün gitti. Takımların karşılıklı sayılar bulduğu üçüncü çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son periyoda da 73-52 önde girdi. Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, müsabakayı 94-76 kazandı. ÖZKAN ARSEVEN İLE FENERBAHÇE TARAFTARI ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik çıktı.