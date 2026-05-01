Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN karşılaşması ertelendi!
Fenerbahçe Beko'nun, Beşiktaş GAİN ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşması, EuroLeague playoff takvimi nedeniyle ertelendi.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:04
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş Gain'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçı, EuroLeague Playoff serisi takvimi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakanın güncel tarihi ilerleyen günlerde açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ