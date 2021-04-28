Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off 3. maçında CSKA Moskova karşısına çıkıyor. Son 5 final-four'a katılarak büyük bir başarı elden temsilcimiz, Rusya'da serideki ilk galibiyetini arıyor. Peki Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı bu akşam saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak