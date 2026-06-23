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        Haberler Spor Basketbol STBL EuroLeague Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Devon Hall ile yollarını ayırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 14:51 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Beko'da Hall ile yollar ayrıldı!

        Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Devon Hall ile yollar ayrıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekipte 2 sezon forma giyen ve sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki basketbolcuya emekleri için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

        Devon Hall, Fenerbahçe Beko'da birer defa Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer kez de Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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