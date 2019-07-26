Fenerbahçe Beko'dan Melli'ye teşekkür

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2 sezon boyunca Fenerbahçe Beko formasını giyen 28 yaşındaki basketbolcunun kariyerine New Orleans Pelicans'ta devam edeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."

Nicolo Melli, Fenerbahçe Beko ile birer kez lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.