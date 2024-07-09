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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis’e veda etti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Georgios Papagiannis’e veda etti

        Fenerbahçe Beko'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Yunan pivot Georgios Papagiannis'le yollar ayrıldı. Yıldız basketbolcunun Fransız ekibi Monaco'ya transfer olması bekleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:11 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:13
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        F.Bahçe'de Papagiannis ile yollar ayrıldı
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        Fenerbahçe Beko'da Yunan pivot Georgios Papagiannis ile yollar ayrıldı.

        Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Söz konusu ayrılık sonrası Yunan basketbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılarak Monaco’ya imza atan Nick Calathes ile yeniden takım arkadaşı olması bekleniyor.

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