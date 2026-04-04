        Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-69 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko - Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-69 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 yenerek 21. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 18:00
        F.Bahçe, Merkezefendi'yi rahat geçti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 yendi.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 21. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise 15. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Tolga Edis

        Fenerbahçe Beko: Hall 14, Boston 5, Tarık Biberovic, Silva 9, Melli 2, Bacot 3, James Metecan Birsen 3, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 11, Zagars 14

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 17, Bleijenbergh 6, Miles 14, Badzim 6, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 12, Egemen Güven

        1. Periyot: 27-14

        Devre: 51-33

        3. Periyot: 63-58

        Beş faulle çıkan: 33.11 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

