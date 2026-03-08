Canlı
        Fenerbahçe Beko - Mersinspor: 91-78 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko - Mersinspor: 91-78 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ağırladığı Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.

        F.Bahçe, Mersin'i rahat geçti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.

        Bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Mersinspor ise 13. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

        Fenerbahçe Beko: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Jantunen 9, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 12, Demircan Demir, Melih Mahmutoğlu 10, De Colo 11, Onuralp Bitim, Silva 10, Zagars 6

        Mersinspor: Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Ergi Tırpancı 3, White 6, Olaseni 4, March 15, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Chassang 7, Enoch 12

        1. Periyot: 21-17

        Devre: 46-32

        3. Periyot: 68-51

