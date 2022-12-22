Birinci periyotta, ev sahibi Fenerbahçe Beko, daha etkili bir oyun ortaya koydu. Pierre'nin pota altı sayılarıyla bitime 6 dakika kala farkı 6 sayıya çıkaran (8-2) sarı-lacivertliler, iyi oyununu sürdürdüğü periyodu, 19-16 üstün tamamladı.

İkinci periyotun başlarında kazandığı faul atışlarıyla bitime 8 dakika kala, 4 sayıyla öne geçen Partizan'ı (19-23) Willbekin'in iki üçlüğüyle tekrar yakalayan Fenerbahçe Beko, bitime 6 dakika kala, 27-24 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ve başantrenör Itoudis'in itirazdan teknik faul aldığı bu çeyrekte, ev sahibi ekip, Melih Mahmutoğlu ve Pierre'den gelen üçlük sayıların avantajıyla, devreye 37-33 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Lessort'un etkili oyunuyla farkı eriterek bitime 5 dakika 45 saniye kala 59-60 öne geçen konuk ekibe Fenerbahçe Beko, son bölümde Calathes'ten bulduğu sayılarla cevap verdi. Çekişmenin son bölüme kadar devam ettiği maçta, son yarım dakikaya 72-72 beraberlikle girildi. Son hücumdan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, rakip takımdan Avromovic'in, 3 saniye kala serbest atışlardan bulduğu sayılar sonucu, parkeden 73-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

Üçüncü periyot başında Fenerbahçe Beko iyi oyununu sürdürdü. Willbekin'in üst üste üçlükleriyle bitime 5.5 dakika kala farkı 10'a çıkaran (47-37) sarı-lacivertliler, son bölüme kadar iyi oyununa devam etti. Bitime 4.5 dakika kala farkı 11'e kadar çıkaran (49-38) ev sahibi ekip, çeyreği de 57-51 önde bitirdi.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 5. MAĞLUBİYETİ

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 15 maç sonunda 5. kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu ligde üst üste 3. kez mağlubiyet yaşadı. Obradovic'in Partizan'ı ise galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica ve Motley'den yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıktan dönen Willbekin uzun bir aradan sonra ilk kez oynadı. Sarı-lacivertlilerde Willbekin 14, Pierre 13, Calathes 11 sayı buldu.

Partizan'da Lessort ve Punter'in 12'şer, Exum'un da 10 sayısı galibiyete katkı verdi.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun 3 gün önce transferini açıkladığı Yunan pivot Kostas Antetokounmpo da ilk kez kadroya dahil edildi.