Fenerbahçe Beko, play-off yarı finalinde Anadolu Efes'i konuk edecek
Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:36
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında avantajını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta konuk ettiği rakibini 60-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
