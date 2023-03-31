Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

Türk futbolunun iki çınarı Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. 2 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbi için geri sayıma geçilirken, Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken rakamlar ve istatistikler...

ABONE OL
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    Dev maç öncesi 54 puanla ve maç eksiğiyle 2. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle ezeli rakibini devirip lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. 

     
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    Rakibinin 5 puan arkasında 3. sırada bulunan Beşiktaş ise derbiden zaferle ayrılıp Fenerbahçe'yla arasındaki puan farkını 2'ye indirip zirve iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. 
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    Kritik randevuya kısa süre kala Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve hoca, oyuncu karşılaştırmaları...
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    JORGE JESUS-ŞENOL GÜNEŞ

    Jorge Jesus:

    Jorge Jesus, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda oynattığı futbolla sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandı. Portekizli teknik adam yönetiminde 39 resmi maçta 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, maç başına 2.2 puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler gol ortalamasında ise 2.2'lik oranla dikkat çekiyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, derbi maçlarda ise henüz bekleneni veremedi. Jesus'lu Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynadığı 3 maçta galibiyet alamazken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik yaşadı. Jesus, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. 

    Şenol Güneş: 

    Beşiktaş'taki ikinci döneminde şu ana kadar 17 resmi maça çıkan Şenol Güneş, 11 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Şenol Güneş'li Beşiktaş, maç başına 2.1 puan ve maç başına 2.1 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 17 maçın yalnızca 5'ini gol yemeden tamamlayabildi.
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    ALTAY-MERT

    Altay Bayındır:

    Fenerbahçe'nin takım kaptanı, bu sezon 24 maçta görev yaparken, kalesinde 26 gol gördü. Maç başına 1.1 gol yiyen milli file bekçisi, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi. Altay ayrıca, maç başına 2.3 kurtarış ortalaması yakaladı. Büyük maçlarda yediği goller nedeniyle zaman zaman taraftarının tepkisini çeken deneyimli kaleci, Beşiktaş karşısında kritik bir rol üstlenecek.

    Mert Günok: 

    Beşiktaş'ın 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok, son haftalarda sergilediği başarılı performansla yeniden A Milli Takım'a yükseldi. Bu sezon 14 maçta görev yapan tecrübeli eldiven, kalesinde 11 gol gördü. Maç başına 0.8 gol yiyen Mert, 5 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. 
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    SZALAI-TAYYİP TALHA SANUÇ

    Attila Szalai:

    Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden Attila Szalai, bu sezon savunmanın yine vazgeçilmezi oldu. 23'ü Süper Lig olmak üzere 39 resmi maçta forma giyen Macar stoper, maç başına 1.1 top çalma istatistiği yakaladı.

    Tayyip Talha Sanuç:

    Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, özellikle Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artırdı. Sakatlığını atlatan ve derbide forma giymesi beklenen 23 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yı durdurmaya çalışacak. Tayip Talha bu sezon 22 lig maçında forma giyerken, maç başına 1.4 pas arası ve maç başına 0.7 top çalma istatistiğiyle mücadele etti. 
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    FERDİ-ONUR

    Ferdi Kadıoğlu:

    Fenerbahçe'nin bu sezon Valencia ile birlikte tartışmasız en verimli oyuncularının başında gelen Ferdi Kadıoğlu, derbide takımının en büyük kozlarından biri olacak. Ligde 23 maça çıkan Ferdi, 1 gol, 2 asistlik performans sergilerken, maç başına 1.4 kilit pas ve maç başına 2.2 top çalma istatiğiyle dikkat çekti. Ferdi hücuma verdiği katkıyla da takımının gol yollarındaki başarısında önemli pay sahibi oldu. 

    Onur Bulut: 

    Beşiktaş'ın devre arasında Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut, sergilediği performansla kısa sürede Rosier'den formayı kaptı. Kayserispor ve Beşiktaş formalarıyla toplam 24 lig maçında görev yapan milli sağ bek, 3 gol atıp 4 de asist yaptı. Onur, maç başına 1.9 top çalma istatistiğiyle öne çıkıyor.
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    CRESPO-GEDSON FERNANDES

    Miguel Crespo:

    Fenerbahçe'de son haftaların eleştirilen ismi Crespo'nun derbiye 11'de başlaması bekleniyor. Portekizli futbolcu bu sezon 18 lig maçında forma giyerken, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Maç başına %81 isabetli pas oranı tutturan Crespo, yine maç başına 6.3 ikili mücadele kazandı.

    Gedson Fernandes:

    Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde yine kilit rol üstlenecek. Hücuma vereceği katkının yanı sıra savunmaya da destek olması gereken Portekizli futbolcunun üzerindeki yük derbide iki katına çıkacak. Bu sezon 24 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki yıldızın 4 asisti bulunuyor. Gedson ayrıca maç başına yakaladığı %83'lik isabetli pas oranıyla dikkat çekiyor. 
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    ROSSI-CENK

    Diego Rossi:

    Kritik maçların sürpriz golcüsü Diego Rossi, Beşiktaş derbisinde Jorge Jesus'un kozlarından biri olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 3 gol, 5 asistlik performansla öne çıkan Uruguaylı yıldız, sol kanattan Beşiktaş savunmasını zorlayacak. 

    Cenk Tosun:

    Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle adeta şaha kalkan Tosun Paşa, derbide Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak. Bu sezon 24 lig maçında görev yapan tecrübeli forvet, 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cenk, maç başına 2.4 isabetli şu oranıyla dikkat çekiyor. 
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

    VALENCIA-ABOUBAKAR

    Enner Valencia:

    Süper Lig'de 21 maçta kaydettiği 25 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Enner Valencia, derbide Fenerbahçe'nin en önemli silahı olacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ekvadorlu golcü, Beşiktaş karşısında da gollerine devam etmek istiyor. Her 61 dakikada bir gol atarak inanılmaz bir istatistik yakalayan 33 yaşındaki santrfor, girdiği gol pozisyonlarının %36'sını gole çeviriyor. 

    Vincent Aboubakar:

    Beşiktaş'a sezonun ikinci yarısında katılan Aboubakar, son maçlarda formunun zirvesine çıktı. Siyah-beyazlılarda bu sezon 7 maçta 3 gol atan Kamerunlu yıldız, maç başına 2 şut çekerken, girdiği pozisyonların %21'ini gole çevirmeyi başardı. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.