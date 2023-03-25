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TFF derbi tarihini açıkladı! Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman?

Euro 2024 elemeleri kapsamında Süper Lig'e ara verilirken, Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı tarihi futbolseverlerin gündeminden düşmüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihini açıkladı. Karşılaşma öncesinde biletlerin satışa çıkacağı tarih ve bilet fiyatları taraftalar tarafından araştırılmaya başladı. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman, saat kaçta sorularının yanıtı...

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  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına sahne olacak. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın iki takımda sakatların durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak altına alındı. Peki, "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkında tüm merak edilen detaylar...
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Süper Lig’de 27. hafta oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçının tarihi belli oldu.

    TFF’den yapılan açıklamaya göre zirve yarışına direkt olarak etki edecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak.
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

    Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Hacıahmetoviç, Cenk Tosun, Aboubakar.
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı.

    Zorlu mücadelede Beşiktaş taraftarları yer almayacak.
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    357. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

    Beşiktaş ile Fenerbahçe 357. kez karşı karşıya gelecek. 

    Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
  • Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? TFF derbi tarihini açıkladı!

    98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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