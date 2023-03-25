Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına sahne olacak. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın iki takımda sakatların durumu merak konusu oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından merak altına alındı. Peki, "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı? İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkında tüm merak edilen detaylar...