Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 16 futbolcunun "ilk derbi" heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde toplam 16 futbolcu, forma giymeleri durumunda ilk kez iki ekip arasındaki bir maçta görev yapacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun şans vermesi durumunda 6 oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk defa siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta ise 10 futbolcu, şans verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez siyah-beyazlı renklerle Fenerbahçe'ye karşı görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU BEŞİKTAŞ'A KARŞI İLK KEZ

Fenerbahçe'de devre arasında takıma katılan Sidiki Cherif, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin yanı sıra altyapıdan yetişen Kamil Efe Üregen ve Alaettin Ekici, süre almaları durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla Beşiktaş'a karşı derbi atmosferini sahada yaşayacak.

Devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Mert Günok da sarı-lacivertli formayla siyah-beyazlılara karşı daha önce hiç forma giymedi.

BEŞİKTAŞ'TA 10 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlılarda 10 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

Beşiktaş'ta Taylan Bulut, Jota Silva, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Yasin Özcan, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Emmanuel Agbadou, Devis Vasquez ve altyapı patentli Ahmet Sami Bircan, şans bulmaları durumunda ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ DERBİLERİNDE EN GEDİKLİSİ İSMAİL YÜKSEK

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 5 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 1 gol kaydetti. Fenerbahçe, İsmail'in oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Öte yandan Fred, Oğuz Aydın ve Mert Müldür 4'er; Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde 3'er; Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Anderson Talisca 2'şer; Edson Alvarez, Archie Brown, Nelson Semedo, Ederson, Tarık Çetin, Dorgeles Nene ve Yiğit Efe Demir de 1 kez bu derbide forma giydi.

Ayrıca "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş 6, lisansı çıkarılmayan Emre Mor ise siyah-beyazlılara karşı Fenerbahçe formasıyla 1 kez mücadele etti.

BEŞİKTAŞ'TA DERBİNİN EN TECRÜBELİSİ ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçla en fazla forma giyen isim olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı file bekçisi Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 7 karşılaşmada görev aldı. Beşiktaş, Ersin'in görev yaptığı bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Salih Uçan 5; Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica 4'er; Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağı, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny 2'şer; El Bilal Toure, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ile Tiago Djalo da 1'er defa siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertli ekibe karşı görev yaptı.

Öte yandan, aralık ayında kadro dışı kalan Necip Uysal ise Fenerbahçe karşısında tamamı ligdeki derbiler olmak üzere 20 maçta forma giydi.