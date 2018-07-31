Fenerbahçe, yarın İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacak. Maçın biletleri bugün genel satışa çıktı.

Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Cagliari ile yarın hazırlık maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmanın biletlerini genel satışa çıkardı. Taraftarlar Passolig’in internet sitesinden mücadelenin biletlerini alabilecekler. Öğrenci biletleri ise sadece stadyumda bulunana Passolig gişesinden temin edilebilecek.

Fenerbahçe-Caglari hazırlık maçının biletleri şu şekilde:



Öğrenci Tribünü: 20 TL

Misafir Tribünü: 54 TL

Fenerium Üst H-I Blok: 109 TL

Fenerium Alt - H Blok: 194.50 TL

Fenerium Alt - F Blok: 248 TL

Fenerium Alt - G Blok: 216 TL

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