Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3'lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi.

İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy'e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe) / Petrucci (Çaykur Rize)

CEZALI: Sadık Çiftpınar

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay Arslan, Zajc, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu, Boldrin, Aatif, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı.

SARI ALARM!

Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

2000. MAÇ!

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maça çıkan ilk takım oldu. Ligin 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, bu hafta maçını Galatasaray'dan önce oynayacağı için 2000. karşılaşmaya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

OKAN BURUK TERS GELİYOR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar Fenerbahçe'ye karşı son 4 karşılaşmayı da kazandı. Geçen sezon Akhisarspor'un başındayken ligdeki iki maçı da kazanarak Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de takımıyla sarı-lacivertlileri mağlup etti. Bu sezon da Çaykur Rizespor'un başında çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı Okan Buruk, 3-0'lık galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

36. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 35 lig karşılaşmasının 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, rakip filelere 68 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 35 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 17 lig maçında 12 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor 13 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.

RİZE'NİN İSTANBUL'DAKİ SON GALİBİYETİ 1981'DE

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 15 lig maçından 12'sini Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.