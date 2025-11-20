Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'de 5 imza birden! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı takımlarında forma giyen 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Giriş: 20.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:29
        Fenerbahçe Kulübü, futbol altyapı takımlarında forma giyen 5 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımından Haydar Karataş ile 17 yaş altı takımında forma giyen Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici, Yağız Fikri Şen ve Adnan Efe Fettahoğlu, kendilerini profesyonel yapan sözleşmeyi imzaladı.

        Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde futbol altyapı şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Vural, futbol akademi genel koordinatörü Sedat Karabük ile futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

