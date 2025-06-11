Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 dönemi yönetim kurulu üyemiz, asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca yönetim kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz." denildi.

Kamuoyuna Duyuru



2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.



Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı… pic.twitter.com/UKAGkDAgSm — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 11, 2025

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"HER ŞEY F.BAHÇE İÇİNDİ"

Acun Ilıcalı, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:

Değerli Fenerbahçe Camiası,

Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.