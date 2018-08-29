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"Transfer dönemi halen devam ediyor. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halen 2 ya da 3 farklı pozisyona oyuncu bakmaktayız" diyerek transferin sinyallerini veren Comolli, hangi mevkilere oyuncu baktıklarını ise henüz paylaşmadı.