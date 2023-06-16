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Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı!

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, takımın genç yıldızı Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Avrupa devlerini peşine takan 18 yaşındaki milli yıldız için dış basında çıkan PSG ve Dortmund iddiaları gündem yaratırken, Fenerbahçeli taraftarlar ise bu gelişme sonrası sosyal medyada kampanya başlattı.

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  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler'in sarı lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında genç futbolcu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    "İSMİNİ UNUTMAYIN"

    Romano, "Arda Güler ismini kesinlikle unutmayın. Bir gün Arsenal, başka bir gün Borussia Dortmund, bir başka gün ise PSG söylentileri var. Bunun olması doğal çünkü Arda Güler bir harika... Oyuncunun hakkında bir transfer yarışının olduğu bilgileri gerçek. Avrupa'daki tüm üst düzey kulüpler Arda Güler'i istiyor. Yakında çok büyük bir yarış olacak." şeklinde konuştu. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    DORTMUND ÇOK İSTEKLİ

    Alman basınında yer alan haberlere göre ise Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Arda Güler'i ciddi şekilde kadrosuna katmak istiyor. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Geride bıraktığımız sezonda şampiyonluğu son maçta kaybeden ve İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ı Real Madrid'e gönderen sarı siyahlıların, Arda Güler ile uzun süreli bir kontrat yapma peşinde olduğu ifade ediliyor. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    135 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ

    Borussia Dortmund'un Arda Güler'i kadrosuna katması halinde 135 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini sözleşmeye eklemek istediği de belirtiliyor. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    TRANSFERDE SON DURUM

    Öte yandan Arda Güler'in 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi kaldırılmadı. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Fenerbahçe cephesi Arda Güler'in 1 yıl daha kalmasını ve maddenin devre dışı bırakılmasını istiyor. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Arda Güler Milli Takım'dan dönünce, Fenerbahçe oyuncuyla bir araya gelecek.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    ANNESİNDEN FLAŞ PAYLAŞIM! GİDİYOR MU?

    Sarı-lacivertli kulüple söleşmesini uzatan Arda Güler'in ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, annesi Serap Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Serap Güler'in bu paylaşımı, 'Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    PSG İDDİASI

    Öte yandan İtalyan basınından Tuttomercato, 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip eden PSG'nin girişimlerini hızlandırdığını yazdı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Haberin detayında Fransız ekibinin, Arda için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. 
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, milli futbolcu için "Gitmesini elbette itemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan Arda, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Fenerbahçe, 30 milyon Euro'dan aşağıya hiçbir rakamı kabul etmeyecek.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    "BİZİ BIRAKMA ARDA"

    Öte yandan Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Arda Güler'in takımda kalması için adeta seferberlik başlattı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    Gece saat 02.00’de Twitter'da #BiziBırakmaArdaGüler etiketine kısa sürede binlerce yorum yağdı. Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalması için taraftarların attığı mesajlardan bazıları şöyle:
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    "1 yıl daha bizimle kal, gideceğin yere omuzlarımızda götürelim."
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    "Çocukluk aşkını, sevdanı, hayallerini bırakma Arda Güler..."
  • Fenerbahçe'de Arda Güler çılgınlığı! Arda Güler, Fenerbahçe'de kalacak mı transfer mi olacak?

    "Gitme burdan, vallahi sen olmadan ben yaşayamam…"

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