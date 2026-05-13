Fenerbahçe'de başkan Saran, futbolcularla yemekte bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yöneticiler, futbol A takımıyla yemekte bir araya geldi.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 21:22
Süper Lig’in son haftasında Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam ederken başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi.
Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, oyuncular ve personel katıldı.
