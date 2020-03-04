Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Fenerbahçe'de sezon öncesi, "Şampiyon biz olacağız, diğer takımlar kendi aralarında sıralamayı belirlesin" diyen teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrıldı.

Ligin ikinci yarısında üst üste 2 galibiyetle başlayan ve 19. haftayı lider Sivasspor'un ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 20. haftadaki Trabzonspor maçıyla düşüşe geçti.

5 HAFTADA TEPETAKLAK

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sonu, yapılan son 5 lig maçıyla geldi. Sarı-lacivertliler, ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor (1-2) mağlubiyetiyle başlayan süreçte 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Kadıköy'de alınan Alanyaspor (1-1) beraberliği ve deplasmandaki Ankaragücü (1-2) yenilgisiyle devam eden düşüş, Galatasaray derbisinin önemini daha da artırdı.

Fenerbahçe'nin 23. haftada Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yaşadığı mağlubiyet, Ersun Yanal döneminin sonunu getirdi. Sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, Kadıköy'de yaklaşık 15 yıl sonra derbi kaybetti.

Kadıköy'deki son derbi yenilgisini Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, 15 yılı aşkın bir süre sonra bu kez Galatasaray'a kaybetti ve derbilerdeki namağlup unvanını Yanal ile yitirdi.

Fenerbahçe, bu yenilgiyle Galatasaray'a karşı ise 20 yılı aşkın bir süre sonra sahasında boyun eğdi. Söz konusu derbiye kadar rakibine sahasında 23 maç yenilmeyen Fenerbahçe'de bu üstünlüğün de sona ermesi, taraftarları fazlasıyla üzdü.

Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinde büyük emeği olan sarı-lacivertli taraftarlar, bu mücadelenin ardından teknik direktörlerini istifaya davet etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçteki son maçında ise rakip sahada Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAĞLUBİYETLE VEDA

Antalya maçının ardından ayrılık kararı açıklanırken Ersun Yanal, veda maçına Trabzon'da çıktı. Kanarya, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

RUH KAYBOLDU

Sarı-lacivertli takımın özellikle ligdeki Trabzonspor maçının ardından sahadaki görüntüleri dikkat çekti. Futbolcuların isteksizliği ve performans düşüklüğü sonuçları da etkiledi.

Kanarya'da göreve gelecek yeni teknik direktöre bu konuda büyük iş düşecek...