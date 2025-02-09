Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatladı!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı mücadelede Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek sakatlandı. İki isim de oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de iki sakatlık birden yaşandı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Çağlar yerine 10. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.
90+2'de ise İsmail Yüksek sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İsmail'in yerine Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.
SSTOPER HATTINDA 4 İSİM SAKAT!
Çağlar'ın da sakatlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde 4 isim birden sakatlanmış oldu. Sarı-lacivertlilerde stoperler Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor.