Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, EURO 2024'te ay-yıldızlı formayı terleten Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.