Fenerbahçe'de Fred şoku! Sakatlandı, yerini Krunic'e bıraktı
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta Fred sakatlanarak oyundan çıktı. Brezilyalı oyuncunun yerine Krunic 87'de oyuna girdi.
Giriş: 21.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Yılport Samsunspor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Fred karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlandı.
Brezilyalı yıldız 87. dakikada oyundan çıkarken, yeni transfer Rade Krunic ilk lig maçına çıktı.