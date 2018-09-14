Spor Toto Süper Lig'de sezona 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Evkur Yeni Malatyaspor (0-1), Göztepe (0-1) ve Kayserispor (2-3) karşılaşmalarını kaybederek tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atmıştı. Sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den 1 yıllığına kiraladığı Cezaylirli milli futbolcu Islam Slimani, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor karşılaşmalarında da 90 dakika süre almış, birçok pozisyona girmişti. Kayserispor ağlarını sarsarak golle tanışan 30 yaşındaki futbolcu iyi bir futbol sergilemesine ve bir de gol atmasına rağmen maç kaybedilince buruk bir mutluluk yaşamıştı.

Fenerbahçe forması altında iyi bir başlangıç yapan Cezayirli oyuncu Konyaspor’a karşı da boş geçmeyerek hem iyi performansını sürdürmek hem de takımına galibiyet kazandırmak istiyor. Önceki maçlarda çok gol kaçıran Slimani’nin bu maçta bu maçtan önce özel çalışmalarda yaptığı ve Konyaspor maçında eline geçen fırsatları daha iyi değerlendirmeye hedeflediği öğrenildi

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