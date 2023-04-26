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Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son maçlarda savunmada yapılan hatalar sonrası stoper ikilisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

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  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de fatura savunmacılara kesildi.

     
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Teknik direktör Jorge Jesus, son maçlarda yapılan hatalar sonrası stoper ikilisinde değişikliğe gitme kararı aldı.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    TRT Spor'un haberine göre; son dönemde bireysel hatalarıyla gündeme gelen Samet Akaydın kulübeye çekilecek.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Samet'in yerine stoperde Szalai'nin partnerliğini Serdar Aziz yapacak. 
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın, sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana istikrarlı şekilde 11'de görev yaptı.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    29 yaşındaki stoper, çıktığı 17 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de başladı.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Sezon genelinde ikili mücadele kazanma başarısı yüzde 62,9 olan Samet'in, hava topu kazanma oranı ise 67,5 olarak dikkat çekti.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Serdar Aziz ise bu sezon 20 karşılaşmada Fenerbahçe forması giyerken, bunların 16’sına ilk 11’de başladı.
  • Fenerbahçe'de Jorge Jesus stoper hattını değiştiriyor!

    Milli futbolcu, mevkidaşı Samet Akaydın’a benzer bir istatistikle yüzde 63 ikili mücadele kazanma oranına ulaşırken, hava topu kazanmada ise yüzde 67,6 oranı yakaladı. 

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